5 إجراءات لـ«الصحة» لتجهيز مستشفيات الساحل الشمالي ومطروح لمصيف 2023

اتخذت مديرية الصحة بمطروح إجراءات بالتنسيق مع محافظة مطروح لتجهيز المستشفيات في الساحل الشمالي ومطروح، استعدادا لبدء فصل الصيف في أول أيامه رسمياً، اليوم، 21 يونيو 2023، وزار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من المستشفيات للوقوف علي مدى جاهزيتها، للمصيف، ومراجعة الأطقم الطبية، والتمريض والمنشآت الجديدة، وزيادة عدد الأسرة في بعض المستشفيات، بهدف رفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال موسم الصيف مع استقبال أعداد كبيرة.

وزير الصحة يزور 4 مستشفيات في الساحل الشمالي

وزار وزير الصحة، منذ ساعات، يرافقه محافظ مطروح مستشفيات الحمام والضبعة ومارينا والعلمين، وأكد علي جاهزية جميع المستشفيات في الساحل الشمالي لاستقبال موسم الصيف حتى مدينة مرسى مطروح في ظل توافد أعداد كبيره من المصطافين على مدار الموسم وترددهم على المستشفيات.

إجراءات تجهيز المستشفيات

وأكد وزير الصحة في بيان خلال زيارته الساحل الشمالي علي اتخاذ 5 إجراءات لتجهيز المستشفيات والقطاع الصحي في الساحل الشمالي ومطروح لموسم الصيف وعيد الأضحى وهي كالتالي:

- تجهيز 52 تمركز إسعاف بطول الساحل الشمالي مجهزين ب103 بسيارات إسعاف ومسعفين بأجهزة طبية.

- زيادة عدد 22 سرير جديد مجهزين بمستشفى الضبعة المركزى، و5 أجهزة تكييف للمستشفي قوة 5 حصان.

- تجهيز 1300 سرير و250 سرير عناية في جميع مستشفيات محافظة مطروح.

- تجهيز 3 أجهزة رنين مغناطيسي و 7 أجهزة أشعة مقطعية في المستشفيات.

- إنشاء مبني جديد بمستشفى الحمام المركزي يضم 2 غرفة عمليات ووحدة غسيل كلوي، وبنك دم تخزيني.