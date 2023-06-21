بالأسماء.. قائمة المرشحين في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء

واصلت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أعمالها لليوم الثاني على التوالي في دار الحكمة، لاستقبال المتقدمين للترشح في الانتخابات المقرر انعقادها في أكتوبر 2023، وتجري الانتخابات على منصب النقيب والأعضاء فوق السن وتحت السن وقطاعات الجمهورية المختلفة.

انتخابات الأطباء

كما تواصلت أعمال اللجان الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية لتلقي طلبات الترشح للراغب من الأطباء علي مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا ويستمر تلقي طلبات الترشيح حتي يوم الجمعة 30 يونيو الجاري.

وقد تقدم للترشح بالنقابة العامة في اليوم الأول على لمقعد النقيب كل من:

-الدكتور إيهاب الطاهر.

-الدكتور أيمن سالم.

- الدكتور أسامة عبدالحي

الأطباء المرشحين على مستوى الجمهورية أكثر من 15 سنة قيد:

- الدكتور أبوبكر القاضي

- الدكتور رشوان شعبان

- الدكتور رامي الشربيني

- الدكتور محمود محجوب

- الدكتور سناء فؤاد

- الدكتور ايمان سلامة

- الدكتور شريف الهواري

- الدكتور هاني مهني

- الدكتور حسين الشوري

- الدكتور محمد محمود مقبل

- الدكتور علاء جودة

الأطباء المرشحين على مستوى الجمهورية أقل من 15 سنة قيد:

- الدكتور أحمد الطباخ

- الدكتور ديفيد مؤنس

- الدكتور كريم سعيد

نقابة الأطباء

الأطباء المرشحين على منطقة القاهرة فوق 15 سنة قيد:

- الدكتور شريف حسني

- الدكتور شريف الهواري

- الدكتور محمد محمود مقبل

المرشح على منطقة جنوب الصعيد أقل من 15 سنة قيد:

- الدكتور طارق منصور

المرشح على منطقة شرق الدلتا أقل من 15 سنة قيد:

- الدكتور أحمد عادل الهواري