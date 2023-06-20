مرشحان على مقعد نقيب الأطباء في انتخابات التجديد النصفي

استقبلت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، أوراق المرشحين على منصب النقيب بعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وتقدم للجنة الدكتور إيهاب الطاهر والدكتور أيمن سالم، على منصب النقيب، فيما ترشح لعضوية المجلس فوق السن الدكتور أبو بكر القاضي.

وأعلنت نقابة الأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقاعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، قبل قليل، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

موعد تلقى طلبات الترشيح

وأعلن الدكتور مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن اللجنة ستستمر في تلقي طلبات الترشح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال المدة المقررة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشار إلى إعلان اسماء المرشحين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو على أن يتم فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي

وأكد أن الانتخابات ستجري يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية على أن يتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء.

وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وتتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة الساري.

وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع، أما عن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها فهي كالتالي:

1 - أ – النقيب العام (ويشترط قيد أكثر من 15 سنة).

ب - النقيب الفرعي (ويشترط قيد أكثر من 15 سنة).

ج- أعضاء مجالس النقابات الفرعية: مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة مقاعد بشرط أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والاسكندرية ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

د- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية: ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

هـ- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة كالتالي:

- منطقة القاهرة: مطلوب عضو واحد أكثر من15 سنة قيد، ويكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية.

- منطقة وسط الدلتا تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية: عضو واحد أقل من 15سنة قيد ويكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء المنوفية.

- منطقة غرب الدلتا (تشمل الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح): عضو واحد أقل من 15سنة قيد ويكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الإسكندرية.

- منطقة شرق الدلتا: تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء: عضو واحد أقل من 15سنة قيد ويكون المرشح مسجلاً بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الشرقية.

- منطقة شمال الوجه القبلي: تشمل الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا: عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد ويكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء بنى سويف.

- منطقة جنوب الوجه القبلي: تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد: عضو واحد أقل من 15 سنة قيد ويكون المرشح مسجلاً بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء أسيوط، على أن تحسب عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من 15 سنة من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.