ورش عمل في مراكز شباب الإسكندرية حول سبل مواجهة الشائعات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ورش عمل ودورات بمراكز الشباب، ضمن البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، لنشر الوعي بين المواطنين.

تكامل جميع المؤسسات

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتشكيل هوية المجتمع في شتى النواحي، ومواجهة الشائعات التي تهدد أمن المجتمع.

حروب الجيل الرابع

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن الدورات التي ينظمها البرنامج تستهدف التعريف بمفاهيم الأمن القومي والتحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية، وطرق التصدي لها، بالإضافة إلى حروب الجيل الرابع وآليات تنفيذها وخطورتها على المجتمع والدولة فى إطار من احترام المبادئ والقيم الاجتماعية وحرية التفكير وحرية الرأي والتعبير، وتهدف في نفس الوقت إلى تمكين المواطنين من فهم أنفسهم وبلادهم والعالم الذي يعيشون فيه، وفهم ثقافتهم واحترام ثقافات الآخرين.