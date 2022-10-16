رئيس «الجيل»: إطلاق «القاهرة الإخبارية» سيوقف حروب الجيلين الرابع والخامس

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إنّ إطلاق قناة إخبارية بحجم القاهرة الإخبارية، حدث إعلامي ضخم يستحق الانتباه له والإشادة به، وهو بمثابة عودة مصر لريادة الإعلام على مستوى المنطقة العربية كلها، متابعا أنّ إطلاق قناة بهذا الحجم، من شأنه وقف حروب الجيلين الرابع والخامس، التي تدمّر الوعي وتبث السموم من خلال الإعلام، ما يساعد على حماية عقل المشاهد المصري والعربي من التوجيهات الخاطئة التي يتعرض لها.

قناة القاهرة الإخبارية

وأضاف الشهابي لـ«الوطن»، أنّ امتلاك قناة القاهرة الإخبارية شبكة كبيرة من المراسلين على مستوى العالم، سيجذب المشاهد المصري والعربي من خلال حرفية ومهنية المراسلين وإدارة القناة برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ونتوقع أن تكون القناة مهنية إخبارية من الدرجة الأولى.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أنّه يجب أن نعترف أنّ المشاهدين المصريين والعرب انصرفوا إلى قنوات أخرى تعمل على إحداث الفوضى والشوشرة والبلبة في الوطن العربي كله، متابعا: «عندما يكون لمصر قناة إخبارية على المستويين الدولي والإقليمي، فإنّ المشاهد سيتابع القناة التي تمده بالأخبار الصحيحة عما يدور حوله، والتي تنقل له صورة واضحة، وبالتالي يتأثر المواطن بالرؤية المصرية الوطنية بعيدا عن محاولات التشويه، وبذلك نوقف نزيف الوعي وعملية نشر السموم التي تبثها القنوات الأخرى.

مبادرات متنوعة لنشر الوعي

وتابع الشهابي: «أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تقدمه خلال الفترة الأخيرة من مبادارات متنوعة تهدف لنشر الوعي، وتنقية عقول الشباب، ووتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري والعربي».

ومن المقرر أن تنطلق قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة، ضمن شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وتأتي ضمن قطاع الأخبار الذي أعلنت عنه الشركة المتحدة تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.