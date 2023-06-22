إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023.. تستمر لـ 7 أيام
كتب:
سعيد رمضان
05:58 ص | الخميس 22 يونيو 2023
اجازة البنوك
أعلن البنك المركزي المصري إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023 والتي تستمر لمدة 7 أيام، وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن وقفة عرفات من المنتظر أن تكون يوم الثلاثاء الموافق 27 ـ 6ـ 2023.
إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023
وحدد البنك المركزي المصري إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27ـ 6 ـ 2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3ـ 7ـ 2023، على أن ترجع البنوك للعمل مرة أخرى صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.
إجازة البنوك في عيد الأضحى
وأشار البنك إلى أن تعطيل العمل بالبنوك والذي يستمر لمدة 7 أيام، جاء بمناسبة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.