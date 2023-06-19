 البنك المركزي يكشف عن تصميم عملة الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة

يعتزم البنك المركزي إصدار عملة جديدة لفئة 20 جنيهًا بلاستيكية والتي لا تلغي جميع الإصدارات السابقة لنفس الفئة، بعد إصدار الـ10 جنيهات البلاستيكية، والـ20 جنيها الجديدة مطبوعة على مادة البوليمر مثل 10 جنيهات البولميرية، وتتميز تلك المادة البلاستيكية بمقاومتها العالية للاتساخ والرطوبة، وعدم تأثرها بالمياه؛ لتكون بذلك أكثر تحملًا لظروف التداول، وفقًا لتقرير استعرضه برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على «قناة أون».

وفي نهاية صلاحيتها يمكن إعادة تدوير الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمير وتحويلها إلى أشياء مفيدة، كما تم اختيار عناصر تصميم الـ20 جنيها الجديدة بدقة بالغة، لتعبر عن الإرادة المصرية في التحول إلى بناء عصر جديد للدولة؛ ليمثل الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة والتراث الإسلامي للدولة، التي تتمثل في الطباعة البارزة الملمس لمسجد محمد على بوجه العملة، وظهرها يتضمن تمثالًا للملكة كيلوباترا ومجسم للهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقي الحاضر.

تتميز العشرون جنيها البولمارية بمقاسها الجديد 13.7 سم في 6.9 سم، باحتوائها على أحدث الصفات التأمينية التى يصعب تزويرها لسرعة التحقيق من صحتها، يجب التأكد من وجود نافذة شفافة يمكن الرؤية من خلالها.