مفكر سياسي: القمة الباريسية الحالية أبرز نتائج مؤتمر «cop27» بشرم الشيخ

قال الدكتور أحمد يوسف، الكاتب والمفكر السياسي، إنَّ القمة الفرنسية الحالية، أحد أبرز نتائج مؤتمر «cop27» الذي تم انعقاده في مدينة شرم الشيخ، وركز على كيفية التمويل، مشيرا إلى ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة مراجعة المجتمع الدولي أساليب التمويل للدول الأقل نموا.

يوسف: العديد من الوعود يتم إطلاقها من المجتمع الدولي ولكن «لا تنفيذ»

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج «الحياة اليوم» على شاشة قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنَّ العديد من الوعود يتم إطلاقها من قبل المجتمع الدولي لكن لم يكن يوجد تنفيذ ما دفع الرئيس السيسي إلى التركيز على أهمية تمويل مشروعات الطاقة الجديدة وتعويض الدول المتضررة بشكل جيد وفي إطار صحيح.

قمة التمويل العالمي الجديد في باريس مفصلية

وتابع الكاتب والمفكر السياسي: «القمة الباريسية الحالية مفصلية، بمعنى أن ما قبلها شيء وما بعدها شيء آخر، وهي قمة منعقدة حتى يجد المجتمع الدولي الآليات التنفيذية لإيجاد التمويل المباشر الذي يمكن من خلاله تمويل الاتجاه للطاقة الجديدة وتعويض الدول المتضررة، والقمة تجمع سياسي غير مسبوق في العاصمة الفرنسية يضم العديد من القادة والزعماء حول العالم والرئيس السيسي في الصدارة».