«الكهرباء»: مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تبلغ 6.3 جيجاوات (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة رمضان، مدير الإدارة الاستراتيجية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، عن خطط الدولة الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة، موضحة أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعد أحد الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم إنشاؤها عام 1986 لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتقوم الهيئة في سوق الطاقة المتجددة بدورين.

وأضافت «رمضان» في تصريحات لها لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الهيئة تعمل على إنشاء وامتلاك مشروعات طاقة متجددة بحوالي 1.2 جيجاوات سواء مشروعات طاقة رياح أو طاقة شمسية، وتساعد المستثمرين في إنشاء مشروعاتهم وهي معنية بتسهيل تعامل المستثمرين مع كافة الجهات سواء في التراخيص أو الموافقات التي تساعدهم في إنشاء مشروعاتهم.

2.8 مشروعات طاقة مائية

وأكدت مدير الإدارة الاستراتيجية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن استراتيجية مصر للطاقة تستهدف الوصول إلى نسبة 42% سنة 2035 ونصل إلى 20% من الطاقة سنة 2022، مؤكدة أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تبلغ 6.3 جيجاوات و2.8 مشروعات طاقة مائية ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

القطاع الخاص له 66% من المشروعات القائمة في الطاقة المتجددة

ونوهت إلى أن القطاع الخاص له 66% من المشروعات القائمة في الطاقة المتجددة و34% للقطاع الحكومي، موضحة أنه هناك مشروعات تقام من خلال مستثمرين بالقطاع الخاص حيث يتم إنشاء 1000 ميجا وات من القطاع الخاص من طاقة الرياح و500 ميجا من الطاقة الشمية: «استهدفنا 3500 ميجا وات يتم إنشاؤهم بالكامل من القطاع الخاص».