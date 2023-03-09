فرنسا تستضيف أول قمة بين ماكرون وسوناك.. هل تذيب الجليد مع بريطانيا؟

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، للمشاركة فى القمة الفرنسية البريطانية، بعد 7 سنوات من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وحسب تقرير لصحيفة الجارديان، فأن قصر الإليزيه يرى في القمة فرصة لطى صفحة الخلافات بين الجانبين، لافتة إلى أن العلاقات تدهورت بين فرنسا وبريطانيا في السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مع خلافات مريرة حول عقود الغواصات الأسترالية، وحقوق الصيد، والمسؤول عن الوفيات الكارثية للمهاجرين على متن قوارب صغيرة عبر المانش.

وأكد تقرير الصحيفة البريطانية أن باريس تنظر إلى فكرة انعقاد القمة في حد ذاتها كانتصار، وقال أحد مسئولي قصر الإليزيه، إن الأولوية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، هي إعادة الاتصالات بين الجانبين، والعودة إلى العمل معا.