السيسي: طفرة نوعية لميناء الإسكندرية بالتعاون مع «الخطوط الملاحية الفرنسية»

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف سعادة رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM» وعددا من كبار مسؤولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة في مصر، خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التعاون القائم معها في مجال الملاحة والمواني والنقل البحري في مصر، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، التي جرى افتتاحها مؤخراً بحضور الرئيس.

وأكد الرئيس السيسي أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل المواني، والاستفادة من الخبرة الأجنبية، على النحو الذي يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.