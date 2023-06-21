خالد سرحان بعد تسببه في إصابة مصطفى قمر: «أنا آسف»

اعتذر الفنان خالد سرحان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للفنان مصطفى قمر، عن اللكمة التي وجهها إليه أثناء تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»، وتسببت في إصابته بعينه.

ونشر خالد سرحان صورة لـ مصطفي قمر، معلقا: «قالوا لي إنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي، وليس علي أن أتقنه لهذه الدرجة، أنا آسف».

إصابة مصطفى قمر في عينه

وأعلن الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، إصابتة في عينه أثناء تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»، ونشر صورته وعلق عليها: «أنا كويس يا جماعة، دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله، بس إحنا هنوقف 3 أيام تصوير فيلم أولاد حريم كريم، لغاية ما عيني تخف، دعواتكم».

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومن الأبطال الجدد؛ بشرى، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم محمد كريم، وفؤاد محسن، وساندي مراد، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.