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رئيس قناة السويس: توقعات بزيادة الإيرادات بنسبة 50% خلال 2024

كتب:

محمد أيمن سالم
11:11 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: «نعمل في أصعب الظروف لتسهيل حركة دخول وخروج البضائع والملاحة في القناة».

نسبة الحوادث

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع ببرنامج «على مسؤوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك اتصالات مستمرة لإصلاح أي عطل يحدث في قناة السويس، موضحا أن نسبة الحوادث في القناة ضعيفة للغاية.

زيادة حجم التجارة العالمية

وأضاف: «أتوقع زيادة إيرادات قناة السويس بين 35% إلى 50% خلال العام المالي المقبل، كما أتوقع زيادة حجم التجارة العالمية في قناة السويس من 12% إلى 15% خلال العامين المقبلين».

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