أين تذهب إيرادات قناة السويس؟.. الفريق أسامة ربيع يجيب 

أعلن الفريق أسامة ربيع إيرادات قناة السويس اليوم الأربعاء، تحقيق القناة أرقاما غير مسبوقة في تاريخ الهيئة بلغت 9 مليارات و400 مليون خلال العام المالي 2022-2023 بزيادة بلغت 35% عن العام الماضي بعد تنفيذ العديد من المشروعات في المجرى الملاحي للقناة وجذب التوكيلات الملاحية والسفن المختلفة وخاصة سفن الحاويات والبضائع.

أين تذهب إيرادات قناة السويس؟

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس يتم تقسيمها كجزء لوزارة المالية ضمن ميزانية الدولة وجزء آخر لهيئة قناة السويس.

وأضاف «ربيع»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في القطاع الجنوبي لقناة السويس لإعلان تفاصيل إيرادات قناة السويس، أن الجزء المخصص لهيئة قناة السويس يتم تقسيمه كنفقات للتشغيل إلى جانب تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة قناة السويس والمشروعات الضخمة.

وتابع: «جميع مشروعات هيئة قناة السويس يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للهيئة ودون المساس بإيرادات قناة السويس المخصصة لميزانية الدولة وعلى رأسها مشروع التوسعة في القطاع الجنوبي».

كيف يتم توزيع إيرادات قناة السويس

وكشف الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحفي سابق لاستعراض إيرادات قناة السويس أن الإيرادات يتم تقسيمها بواقع 85% لموازنة الدولة و15% لهيئة قناة السويس يتم تقسيمها مابين نفقات التشغيل والمشروعات الاستثمارية لتطوير المجرى الملاحي.

وأضاف «ربيع»، أنه جرى تطوير المجرى الملاحي بقناة السويس، من خلال إنشاء 5 جراجات للطوارئ و5 لصيانة أي سفينة حال تعرضها للطوارئ بعيد عن المجرى الملاحي لقناة السويس إلى جانب زيادة و500 شمعة رباط بطول القناة وتحسين المدخل الشمالي والجنوبي بجانب مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

9 مليارات جنيه تكلفة توسعة القطاع الجنوبي في قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تكلفة مشروع توسعة القطاع الجنوبي بلغت 9 مليارات دولار تم تخصيصهم مسبقاً، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ 90% من أعمال المشروع بمدخل السويس، مؤكدا أن المشروع جرى تنفيذه من النسبة المخصصة لخطة قناة السويس الاستثمارية ودون تحميل ميزانية الدولة أي نفقات.

وأضاف أن المشروع سيزيد من الأمان الملاحي في قناة السويس بنسبة 28% إلى جانب مساهمته في زيادة أعداد السفن من 6 إلى 8 سفن ما يساهم في زيادة إيرادات قناة السويس.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن القطاع الجنوبي بقناة السويس، يجرى توسعته على مسافة 40 كيلو من الكيلو 122 إلى 162 بتوسعة 40 مترا، وتعميق من 66 إلى 72 قدما.