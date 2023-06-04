الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة.. وتعاملنا باحترافية مع عطل مفاجئ في ناقلة البترول SEAVIGOUR

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنّ حركة الملاحة في القناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول SEAVIGOUR، بإتمام رباط الناقلة بجراج الكيلو 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة.

وأوضح الفريق ربيع، أنّه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة، تم ربط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها من مكان حدوث العطل بالكيلومتر 12 ترقيم قناة إلى الكيلومتر 17 ترقيم قناة ورباطها هناك، وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني، حيث يبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

وأكد الفريق ربيع، جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

يذكر أنّ حركة الملاحة في القناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.