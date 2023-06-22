يحتاجون إلى معجزة.. تعرف على موعد نفاد الأكسجين من الغواصة تيتان

ما زالت أعمال البحث جارية للوصول إلى الغواصة المفقودة «تيتان»، والتي كانت في رحلة لأعماق المحيط لاستكشاف حطام سفينة تايتنك الشهيرة، وعلى متنها 3 من أثرياء العالم، وهم رجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات، هاميش هاردينج والذي يمتلك شركة عالمية لأعمال سمسرة الطائرات الخاصة، والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان، بالإضافة إلى الغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه، والشخص الخامس هو ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Ocean Gate التي قادت الرحلة.

الغواصة يتم إغلاقها من الخارج بمسامير ولا يمكن لمن بداخلها الخروج بدون مساعدة

ومن المقرر أن ينفد الأكسجين من الغواصة بحلول الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 11 صباحًا بتوقيت جرينتش ما يستحيل بقاؤهم أحياء نظرًا لأن الغواصة يتم إغلاقها من الخارج بمسامير ولا يمكن لمن داخلها الخروج منها بدون مساعدة طاقم الدعم الذي يكون متواجدا على سفينة مرافقة تكون موجودة في موقع الحطام.

وتتجه أنظار الكثيرين حول العالم لأعمال البحث الجارية الآن والتي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لمحاولة الوصول للغواصة التي فقدت الشركة الاتصال بها بعد ساعتين من رحلتها لقاع المحيط.