النهاية الحزينة تقترب.. العالم يترقب مصير الغواصة «تيتان» والأكسجين ينفد اليوم

تسابق فرق الإنقاذ الأمريكية والكندية الزمن، من أجل العثور على الغواصة المختفية، والتي تحمل على متنها 5 أشخاص، منهم 3 من أثرياء العالم، قبل نفاد الأكسجين الموجود على متن الغواصة والذي لم يعد يكفي إلا لساعات معدودة فقط، حيث ينتهي الأكسجين الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش، 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أعمال البحث ما زالت جارية.. 3 أثرياء على متن الغواصة

وما زالت أعمال البحث جارية للوصول إلى الغواصة والتي على متنها 3 من أثرياء العالم وهم رجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات، هاميش هاردينج والذي يمتلك شركة عالمية لأعمال سمسرة الطائرات الخاصة، والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان، والغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه، والشخص الخامس هو ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Ocean Gate التي قادت الرحلة.

الأكسجين ينفد صباحا من الغواصة

ومن المقرر أن ينفد الأكسجين من الغواصة بحلول الساعة 11 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، ما يستحيل بقاؤهم أحياء نظرًا لأن الغواصة يتم إغلاقها من الخارج بمسامير ولا يمكن لمن داخلها الخروج منها بدون مساعدة.