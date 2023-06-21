خفر السواحل الأمريكي: استمرار البحث عن الغواصة المفقودة ولا نتيجة حتى الآن

أكدت قوات خفر السواحل في الولايات المتحدة الأمريكية، في نبأ عاجل قبل قليل، أن أعمال البحث عن الغواصة المفقودة، بالقرب من موقع غرق السفينة «تيتانيك»، تتم في منطقة سُمع بها ضجيج، مشيرةً إلى أن مساحة منطقة البحث عن الغواصة المفقودة تقارب ضعف ولاية كونيتيكت.

استمرار البحث عن الغواصة المفقودة

وأضافت السواحل الأمريكية أن أعمال البحث عن الغواصة المفقودة لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، ولكنها مستمرة، وتابعت أن عملية البحث عن غواصة السياح المفقودة معقدة جداً، كما أن سوء الأحوال الجوية يصعب من مهمة البحث عن الغواصة، حيث تجري عمليات البحث بواسطة سفن لمسح قاع البحر، إضافة إلى مشاركة طائرات عسكرية في أعمال البحث لتمشيط سطح المياه.