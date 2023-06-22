مساعد وزير الخارجية السابق: نظام صندوق النقد والبنك الدولي يحتاج للتغيير

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية قمة ميثاق التمويل العالمي، معتبرًا أنها في غاية الأهمية ليس فقط للدول النامية ولكن للاقتصاد العالمي بالكامل.

القمة تتعلق بالمساعدات التنموية والمساعدات الاقتصادية

وأوضح هريدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذه القمة تتعلق بالمساعدات التنموية والمساعدات الاقتصادية سواء من الدول الصناعية الكبرى المانحة أو من المؤسسات الاقتصادية المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الأزمات المالية المتتالية التي تعرض لها النظام الدولي

وأشار إلى أن الأزمات المالية المتتالية التي تعرض لها النظام الدولي خلال الـ3 أعوام الماضية بداية من عام 2019 حتى الآن أدت لبلورة إجماع دولي على الاتفاقيات التي أنشات صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في أربعينات القرن الماضي، مؤكدَا أن هذه المؤسسات استطاعت خلال 5 عقود تمويل احتياجات الدول النامية من جانب وتسهيل التجارة الدولية.

ولفت إلى أن السنوات الماضية أثبتت للجميع أن لوائح وقوانين هذه المؤسسات لم تعد تستجيب للتحديات المعاصرة التي تواجه النظام الاقتصادي العالمي بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة.