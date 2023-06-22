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«القاهرة الإخبارية»: الرئيس السيسي يشارك اليوم في قمة ميثاق التمويل العالمي

كتب:

أحمد حامد دياب
01:23 ص | الخميس 22 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، عن الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهل نشاطه اليوم في باريس بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد.

مشاركة عدد من رؤساء الدول في القمة

وتُعقد القمة بمبادرة فرنسية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات للبلدان النامية والمتقدمة، حيث إن هناك إجماعا دوليا على وجود أزمة حقيقية مركبة ومتراكمة بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تهدف القمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة. 

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بقلم أحمد حامد دياب