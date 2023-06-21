السيسي يعرض فرص الدول النامية والاقتصادات الناشئة أمام قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمى الجديد»، التى تعقد غداً وبعد غد، وتأتى مشاركة الرئيس فى هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إذ ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.

ويركز الرئيس السيسى، خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، فى ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، إضافة لتأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء فى هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التى تحققت فى هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية فى التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يلتقى الرئيسان «السيسى وماكرون» على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. «الوطن» فى الملف التالى تستعرض أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال «قمة باريس» وأوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.