العدوان على مخيم جنين.. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي

في تطورات جديدة بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن أمجد عارف الجعص، الذي يبلغ من العمر 48 عاما، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين أمس

وارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على مدينة ومخيم جنين إلى 6 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين، منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة.

العدوان على مخيم جنين

ووفقا لما أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في مدينة ومخيم جنين، فإنه سيجرى تشييع جثمان الشهيد عارف الجعص اليوم، بعد وصوله من نابلس؛ إذ كان يعالج في مستشفى رفيديا الحكومي.

وكان نجل الشهيد الجعص قد استشهد في يناير 2023 بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين استشهد على إثرها 9 مواطنين.

فى سياق متصل، اقتحم مستوطنون اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

اقتحام المسجد الأقصى

وأوضحت مصادر محلية، أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

فيما نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلى عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدتي بيت أمر ودير سامت بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، وبلدات سعير ويطا وحلحول.