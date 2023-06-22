«معلومات الوزراء» يكشف مواصفات الـ20 جنيها الجديدة.. يميزها المكفوفون وضعاف البصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مزايا الـ20 جنيها الجديدة والتى تم طرحها من البنك المركزى المصرى، لافتا إلى أنها الجديدة مصنوعة من البوليمر الذى تتميز بمقاومتها للمياه والرطوبة وكذلك مختلف العوامل الجوية.

مزايا الـ20 جنيها الجديدة

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مزايا الـ20 جنيها الجديدة تتمثل فيما يلى:

- تعد أول فئة تحتوي على تكنولوجيا لتمييز قيمتها للمكفوفين وضعاف البصر.

- مقاسها 13.7 سم & 6.9 سم .

- على وجه العملة توجد طباعة بارزة الملمس لمسجد «محمد على» .

- على ظهر العملة تجد تمثال الملكة كيلو باترا ومجسم الهرم الأكبر، مع العجلة الحربية والمحارب المصرى القديم .

مقاومة للاتساخ والرطوبة والمياه

- تتميز بأحدث التقنيات التأمينية التى يصعب تزويرها.

- لا تلغي الإصدارات السابقة من العملة نفسها.

- مطبوعة على مادة البوليمر البلاستيكية.

- تتميز بمقاومتها للاتساخ والرطوبة والمياه.

- فى نهاية صلاحيتها يمكن إعادة تدويرها .