«معلومات الوزراء»: هدر الغذاء يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم هدر الغذاء فى العالم قدر بنحو 931 مليون طن عالميا، مشيرة إلى أن هدر الغذاء يعنى كميات الغذاء المناسبة للإستهلالك البشرى التى يتم التخلص منها بعد شرائها بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها أو بسبب عادات الإستهلاك غير الرشيدة .

931 مليون طن حجم هدر الغذاء عالميا

وأضاف المركز فى فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» أن حجم هدرلا الغذا على مستوى العالم 17% من إجمالى إنتاج الغذاء فى العالم «931 مليون طن».

وأشارت إلى أن حجم هدر الغذاء يكلف الإقتصاد العالمى تريليون دولار سنويا ، موضحا أن 61 % من هذا الهدر يعود إلى عدم الرشادة فى استهلاك الأسر.

ولفت المركز إلى أنه فى المقابل هناك 690 مليون شخص يعانون من الجوع على مستوى العالم، مشيرا غلى أنه من المتوقع ارتفاعه ليصل حوالى 3 مليار شخص غير قادر على توفير الإحتياجات الأساسية فى أعقاب جائحة كوفيد 19 ، اضافة إلى أن النفايات الناتجة عن عملية انتاج الأطعمة تعتبر من أكبر مصادر انتاج ثانى أكسيد الكربون عالميا .

وفيما يتعلق بظاهرة هدر الطعام ، أوضح المركز أن مصر جاءت فى الرتبة الـ16 عالميا ضمن أكثر الدول هدرا للغذاء عام 2018، بحجم هدر بلغ 9 ملاين طن من الغذاء، وبلغت نسبة الهدر من الفاكهة والخضروات 50 % و40 % من الأسماك ، مشيرة إلى أن الظاهرة متواجدة فى كل دول العالم .

اجراءات اتخذتها مصر لتحقيق الأمن الغذائى والتغلب على الهدر الغذائى

ولفت مركز المعلومات إلى أن مصر اتخذت عدة اجراءات لتحقيق الأمن الغذائى و للتغلب على الهدر الغذائى والتى تمثلت فيما يلى :

- زيادة الإعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية وحققت مصر الإكتفاء الذاتى فى 9 مجموعات سلعية منها « الخضر، الفاكهة» مع وجود فائض للتصدير إلى جانب استمرار الدولة فى توفير السلع الإستراتيجية بأسعار مخفضة، فى اطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الإحتكار ومحاربة الغلاء.

- البرلمان المصرى قدم مشروع قانون لتنظيم هدر الغذاء والذى يفرض حوافز وغرامات بالنسبة للمطاعم ومنشآت الأعمال، بهدف اعادة توزيع واستغلال الفائض من الغذاء والحد من هدره .

- وسائل النقل والخدمات اللوجستية : يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية ومخازن بسعة كبيرة فى مختلف المحافظات لتقليل مسافات انتقال الغذاء والحد من نسب فقده .

- بنوك الغذاء والتى تعتبر من التجارب الرائدة فى مصر والتى حققت نجاح كبير فى مكافحة هدر الغذاء مثل بنك الطعام المصرى والذى يخدم نحو 12 مليون شخص على مستوى الجمهورية .