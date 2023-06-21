«معلومات الوزراء»: مصر التاسعة عالميا في مؤشر السفر العالمي للمسلمين

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ مصر تحتل المركز التاسع عالميا في مؤشر السفر العالمي للمسلمين 2023، من بين 138 دولة وفقا لماستركارد، مشيرا إلى أنّ مصر كانت تحتل المركز الـ12 عام 2022.

أعلى 4 دول فى المؤشر

ولفت إلى أنّ إندونيسيا احتلت المركز الأول، وماليزيا في المركز الثاني، والسعودية في المركز الثالث، والإمارات في المركز الرابع.

33 شركة مصرية حققت ايرادات سنوية تفوق المليار دولار

وفي سياق آخر، أعلن مركز المعلومات أنّ هناك 33 شركة مصرية حققت ايرادات سنوية تفوق المليار دولار، لتحتل مصر المرتبة الأولى وفق تقرير مكتب الاستشارات الدولي «ماكنزي»، يليها المغرب بـ20 شركة، والجزائر بـ12 شركة، وتونس بـ4 شركات، ثم موريتانيا وليبيا بشركتين لكل دولة، والسودان بشركة واحدة.