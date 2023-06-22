«الإفتاء» توضح حكم الاقتراض أو السلف لشراء أضحية العيد

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمضحي أن يقترض لأداء أضحية العيد، ولكن بشروط محددة ، موضحة أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وفي الأضحية خصوصًا؛ بحيث أنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

شروط الاقتراض للأضحية

وأوضحت عبر موقعها الرسمي ردا على سؤال أحد المتابعين، أنه يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية، ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك.

وأكدت أنه في كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة، إذا تمت من مال الدَّيْن.