أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف لقناة الناس حكم المالكية في الأضحية (فيديو)

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الفقهاء اختلفوا في حكم الأضحية، فقد قال الإمام أبو حنيفة إنها واجبة، أي أنها واجبة على كل شخص بعينه أن يذبح أضحية، ولو أن هناك أسرة فيها زوج وزوجة يقدر كل منهما على الأضحية، فإنه يكون على كل منهما أضحية وفقا للإمام أبو حنيفة.

وأضاف «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة الناس، أن الجمهور قالوا إن الأضحية سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن السنة يُثاب فاعلها ولا يعُاقب تاركها، ولكن من قالوا إنها سنة، قالوا إنها سنة عين، أي أنها تجب على عين كل واحد.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنّ المالكية قالوا كلاما رائعا في هذا الصدد، فقد قالوا إنها سنة عين حكما، أي أنه يجوز للإنسان أن يضحي، فإذا ضحى أضحيته عن نفسه أجزأته، ويمكن أن يضحي الإنسان عن أهل بيته ويجزى عن ذلك، ولكن بشروط ثلاث، أن يكون ساكنا معه، وأن يكون قريبا ولو بعدت القرابة، وأن ينفق عليها، أما (سنة عين حقيقة يعني أنها تجب على كل شخص بمفرده).