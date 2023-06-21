ما حكم شراء اللحم وتوزيعه بنية الأضحية؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب عبر قناة الناس

كشف الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لمن يشتري اللحوم ويوزعها بنية الأضحية في عيد الأضحى المبارك.

وقال «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة «الناس»: «ما يفرق بين الأضحية وعدم الأضحية النية عند الذبح، فلو ذهبت إلى الجزار ووجدته يعلق الذبيحة، وطلبت منه أن يقطع لي ربع، وأطعمت منه الفقراء والمساكين، هل هذه أضحية؟ لأ، لأنني قد اشتريت لحما».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «متى نكون ذبحنا أضحية؟ إن قلت للجزار أريد أن أشتري هذه البقرة أو سأشترك أنا وفلان في هذه البقرة أو اجعل لي سهما في هذه البقرة وهي حية، ثم أنوي سهمي كأضحية؟! هذا يجزى عند بعض الفقهاء، فهناك أكثر من رأي في هذا الصدد، مثل إن النية لابد أن تكون واحدة عند الجميع، والثاني أن تكون النية قُربى إلى الله سبحانه وتعالى لأن إراقة الدم لا تتجزأ».