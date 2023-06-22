«محلية النواب» في زيارة ميدانية لـ3 محافظات

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني زيارتها الميدانية لثلاث محافظات، وهي الإسماعيلية والشرقية والسويس، وجرى تفقد مشروع المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

زيارة ميدانية للجان المحليات

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة، بحضور نواب دائرة منيا القمح، وبمشاركة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وخلال الجولة، استمع الوفد البرلماني، لشرح عن المحطة الوسيطة والتي تكلفت 17مليون و650 ألف جنيه، وبطاقة استيعابية 256 طن يوميا.

وأشار مسئولو المحطة ونواب الدائرة، إلى أن هناك سيارتين فقط تقومان بنقل القمامة إلى المقالب من المحطة، وهناك حاجة لزيادة المعدات، لاسيما وأن المحطة تخدم 11 وحدة محلية بواقع 99 قرية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، أنه يجرى التوصية بتوفير الإمكانيات اللازمة لتقوم المحطة بدورها على النحو الأمثل.

وتفقد وفد اللجنة مشروع استكمال الطريق الدائري بمركز منيا القمح بطول 2625 مترا، والذي بدأ العمل فيه، ومنتظر الانتهاء منه مع نهاية عام 2023.

تفقد الإصلاحات

كما تفقد الوفد طريق مدينة منيا القمح_الزقازيق، وما شهده من أعمال تطوير وتحويلات مرورية نجحت في إنهاء مشكلات الزحام بمدخل منيا القمح.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.