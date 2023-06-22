ماكرون: نحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص لتحقيق مصالح الدول النامية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «اقترحنا في بالي العمل على ميثاق مالي دولي جديد، إذ يمكننا المضي قدما في الكثير من المشروعات من خلال طاولة الحوار».

وأضاف «ماكرون» خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: «علينا التصدي للتحديات معا، ويجب على كل دولة ان تقرر بمفردها ما الطريق الذي تريد أن تسلكه، إذ أنه ما من حل واحد مناسب للجميع، وعلينا احترام السبل الخاصة التي بإمكان كل دولة اتباعها بحسب نموذجها الاقتصادي».

وتابع: «يجب على الميثاق الدولي الجديد احترام سيادة كل دولة من الدول الممثلة وهذا ما وضعناه في صُلب اتفاقيات التحول الطاقي»، مواصلا: «علينا الاستثمار بشكل أكبر، ونحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص وتعبئة المزيد من الأموال والصناديق من أجل تحقيق الصالح للدول النامية» .