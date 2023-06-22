البلوجر الألماني نويل روبرتسون يزور المعالم السياحية في القاهرة (فيديو)

زار البلوجر الألماني نويل روبرتسون عدد من المعالم السياحية في مصر، كنوع من أنواع الترويج للسياحة، ومن ضمن المعالم التي زارها المتحف المصري الكبير، حيث استضافته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نويل روبوتسون يزور المتحف المصري

ولم يكن المتحف المصري المعلم السياحي الأول الذي قام بزيارته، ولكن أيضاً زار الأهرامات، وقام بتصوير عدد من الفيديوهات الكوميدية مع الزائرين، كما تجول شوارع القاهرة.

نويل روبوتسون مع الجمهور المصري

ونشر البلوجر الألماني نويل روبرتسون عبر خاصية «الأستوري» على «إنستجرام»، فيديو في الشارع يظهر طلب البعض الحصول على صور تذكارية معه، وعلق عليه: «أحياناً عندما يحدث ذلك الجري هو الحل»، ثم ظهر وهو يجري مسرعا ليقود سيارته ويهرب من التجمهر حوله، بعدما التقط الصور التذكارية معهم .

فيديوهات كوميدية لـ نويل روبرتسون

بدأ نويل روبرتسون في نشر مجموعة فيديوهات كوميدية، من شوارع مصر في مناطق مختلفة، مثل: الأهرامات والحسين وشارع المعز، واشتهر البلوجر البرازيلي حول العالم بتجوله في شوارع دولته ودول أخرى يفتعل مواقف كوميدية، مع الناس في الشوارع بجانب رقص استعراضاته الشهيرة.