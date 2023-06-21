فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفتت

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تعني بالنسبة لها إنقاذ مصر من التفتت، مشيرة إلى أن تقارير الصحافة الغربية توقعت تفتت مصر أثناء حكم الإخوان.

شقيق «الشوباشي» تطوع مع الفدائيين

وأضافت «الشوباشي»، خلال استضافتها في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها تربت على أن مصر تُفدى بالحياة، وذكرت أن شقيقها تطوع مع الفدائيين، وأن والدتها قالت لوالدها «أخشى أن يموت»، فأجابها «يموت، هو مش أحسن من اللي راحوا في سيناء».

الجماعة الإرهابية

وأوضحت، أنها أيقنت أن الجماعة الإرهابية خطر على مصر حين وجدتها ترضخ لدول أخرى لاعتبارات دينية، بينما الأمة لا تقوم على أساس الدين، وهم كانوا يريدون تفتيت مصر على أساس ديني.