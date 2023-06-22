الأمم المتحدة: النظام المالي الدولي يفاقم انعدام المساواة بين سكان أوروبا وأفريقيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ النظام المالي الدولي يزيد تفاقم انعدام المساواة، كما أنّ صندوق النقد الدولي خصص أكثر 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، متابعا: «أنا من دول الاتحاد الأوروبي التي حصلت على 160 مليار دولار، بينما الدول الأفريقية 34 مليار دولار، وبشكل آخر، المواطن الأوروبي حصل على 13 مرة أكثر من أخر أفريقي».

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقده في العاصمة الفرنسية باريس، أنّ الأمور سالفة الذكر حدثت وفقا لقواعد وقوانين، وعلينا الاعتراف بأنّ هذه القوانين غير أخلاقية اليوم، مشيرا إلى أنّ الهندسة المالية التي لا تعكس عالمنا اليوم قد تقود إلى التفتت والتفكك.

وتابع: «لن يكون هناك حل جدي دون إصلاحات جديّة، والتغيير لن يتحقق في ليلة، وعلينا العمل من أجل إصلاحات جذرية نحن في أمس الحاجة لها»، مضيفا: «يمكن أن نعمل اليوم في حالة من الطوارئ لمواجهة الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات الناشئة والنامية، ولهذا السبب اقترحت 500 مليار دولار سنويا لاستثمارها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمناخ».