الأمم المتحدة: أكثر من 100 مليون لاجئ يعيشون في بلدان غير مستقرة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتش، أنّ هناك أكثر من 100 مليون شخص من اللاجئين ممن يعيشون في بلدان تزعزع استقرارها عوامل النزاع والاضطهاد والجوع والفوضى المناخية أُجبروا على النزوح من ديارهم.

وأوضح جوتيريتش في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، أنّه خلال فترة عمله التي امتدّت لعقدٍ كمفوّض سام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان شاهدا على ما يتمتّع به اللاجئون من قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وعلى ما يقدمونه من إسهامات في جميع مناحي الحياة.

وأضاف في رسالته التي وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أنّ مثابرة اللاجئين في مواجهة الشدائد تمثل مصدرا للإلهام في كل يوم، فهم يجسّدون الروح الإنسانية بأفضل صورها، وما يحتاجونه، بل ويستحقونه، هو الدعم والتضامن - وليس الصدّ وإغلاق الحدود في وجههم.وقال ان هؤلاء هم أشخاص، نساء وأطفال ورجال، في رحلة مليئة بالصعاب - وكثيرا ما يتعرضون خلالها للعنف والاستغلال والتمييز وسوء المعامل

ولفت الى أنّ هذا اليوم تذكرةٌ لنا بما علينا من واجب لحماية اللاجئين ودعمهم - وبما علينا من التزام بفتح المزيد من قنوات الدعم. وهذا يشمل إيجاد حلول لإعادة توطين اللاجئين ومساعدتهم على بناء حياتهم من جديد بكرامة.

وشدد على الحاجة إلى دعم دولي أكبر يقدَّم إلى البلدان المضيفة، على نحو ما يدعو إليه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، لتعزيز فرص حصولهم على التعليم الجيد والعمل اللائق والرعاية الصحية والسكن والحماية الاجتماعية، وكذلك الحاجة إلى إرادة سياسية أقوى بكثير لإحلال السلام كي يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم بأمان.

وقال الأمين العام، إنّه اختير لهذا العام الاحتفال بيوم اللاجئين تحت عنوان «الأمل بعيدا عن الديار»، داعيا العالم إلى إيجاد سبل للاستفادة من الأمل الذي يملأ قلوب اللاجئين، مضيفا «دعونا نقابل شجاعتهم بمثلها، بأن نوفّر لهم الفرص التي يحتاجون إليها في كل خطوة يخطونها».