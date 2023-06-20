الأمم المتحدة: نصف مليون سوداني فروا من ويلات الاشتباكات في بلادهم

أكد رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الثلاثاء، أن عدد الفارين من الصراع في السودان تجاوز نصف مليون.

وأضاف جراندي خلال مؤتمر صحفي في نيروبي، أن مليوني سوداني فروا إلى مناطق أكثر أمانًا في البلاد.

السودان تلقى 1.5 مليار دولار من التعهدات الإنسانية

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» وفق ما نقلته «رويترز»، أن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث قال إن السودان تلقى ما يقرب من 1.5 مليار دولار من التعهدات الإنسانية.

تزويد السودان بمساعدات مالية قدرها 171 مليون دولار

وتعهدت الولايات المتحدة، من خلال وزيرة التنمية الدولية في الوكالة الأمريكية سامانثا باور، بتزويد السودان بمساعدات مالية قدرها 171 مليون دولار.

وخصصت الأمم المتحدة مبلغ 22 مليون دولار إضافي للاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية في السودان، وفقًا لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة والشؤون الإنسانية مارتن جريفيث.