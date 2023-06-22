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وزير الإنتاج الحربي يكشف سر جولاته المفاجئة في مصانع الوزارة: رايح أشوف بيتي

كتب:

محمد مجدي
12:25 م | الخميس 22 يونيو 2023
المهندس محمد صلاح الدين - وزير الدولة للإنتاج الحربي

المهندس محمد صلاح الدين - وزير الدولة للإنتاج الحربي

كشف المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سر الجولات المفاجئة التي أجراها في عدد من مصانع والوحدات الإنتاجية للوزارة مؤخرا.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي يعقده مع عدد من محرري شؤون الإنتاج الحربي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، إنّ جولات وزير الإنتاج الحربي مخططة طوا الوقت، مضيفًا: «أنا مش غريب عن مصانعي عشان يتعملي بروتوكول زيارة، أنا رايح بيتي أشوفه على أرض الواقع».

وأضاف «صلاح الدين»، أنّه لا يذهب ليرى أفضل ما في المصانع الحربية، بل يذهب ليرى الإيجابيات والسلبيات لحلها، موضحا أنّه توقف على عدد من الموضوعات خلال جولته، ووجّه بحلها، مثل التعامل مع عدد من «ماكينات الكُهنة» في المصانع، والتي كانت «فلوس» لا يتم استغلالها عبر البيع أو الاستغلال الأمثل لها، وهو ما تم حلّه بالفعل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.