وزير الإنتاج الحربي يُشيد بأداء أول سيدة تُدير مصنعا حربيا: أثبتت كفاءة عالية

أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأداء المهندسة دينا عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج الحربي، والتي عينها كأول رئيس مجلس إدارة لمصنع تابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي يعقده مع عدد من محرري شئون الإنتاج الحربي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، أن تعيين المهندسة دينا عبدالمنعم كرئيس مجلس إدارة لمصنع حربي لم يكن «بروباجندا»، ولكن استغلال لخبرات وقدرات؛ فهي سيدة لديها قدرات إنتاجية وإمكانيات علمية تُؤهلها للعمل بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح «صلاح الدين»، أن «المهندسة دينا» أثبتت كفاءة وقدرة عالية في العمل، وأن قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي تدعمها لرغبتها في العمل الجاد والمخلص.وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن الوزارة تعمل على تواجد صف ثاني وثالث من الكوادر، وأن تستغل أفضل فكرة موجودة لدى الوزارة وهيئاتها.

وأكد أنه يركز على العمل الصناعي والإنتاجي، ويرغب أن يكون أي تعاون في هذا الصدد، مشددًا على العمل على حوكمة الوزارة ومصانعها حتى تصل لأعلى إنتاجية ممكنة.