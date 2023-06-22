وزير الإنتاج الحربي: طرح جهاز إنتاج المياه من الهواء في الأسواق خلال أشهر

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ الوزارة تعمل على تصنيع جهاز لإنتاج المياه من الهواء محليًا بمصر، بغرض تلبية الاحتياجات المحلية منه، والتصدير للخارج.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي يعقده مع عدد من محرري شؤون الإنتاج الحربي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، أنّ إنتاج الجهاز يتم بالتعاون مع الجانب الياباني، وسيكون إنتاج مصري بنسبة قليلة من اليابان.

وشدد «صلاح الدين»، على أنّ جهاز إنتاج المياه من الهواء سيتواجد في السوق المحلية خلال أشهر قليلة، وأنّه يجب أن يعمل في مكان واسع ومفتوح، وينتج مياه بقدرة من 12 إلى 14 لترا.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنّه اجتمع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات البحثية التابعة للوزارة، ويتم البحث عن 3 أو 4 موضوعات للتعاون المشترك، وسيتم الإعلان عنها في حينه.