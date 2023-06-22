محافظ كفر الشيخ: تطهير وتعقيم المجازر وذبح الأضاحي وتوصيلها مجانا للمواطنين

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه غير مسموح لأي مواطن الذبح بنهر الشارع، إذ سيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجها بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية والجزارين من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبح لأضاحيهم بالمجان داخل 16 مجزرا حكوميا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين بالالتزام بذبح أضاحيهم. بالمجازر.

5 سيارات مجهزة لتوصيل اللحوم للمواطنين مجانا

وأضاف أنه وجّه بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والإدارات البيطرية، باستمرار أعمال النظافة، قبل وبعد الذبح، وتوفير كل احتياجات المجازر، من مياه ومطهرات، وغيرها، مطالبا بتوصيل اللحوم بعد ذبح أضاحي المواطنين مجانا، مؤكداً أن هناك 5 سيارات مجهزة، لتوصيل اللحوم للمواطنين مجانا.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة الـ16

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة الـ16، وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين.