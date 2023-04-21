مجازر كفر الشيخ تعلن حالة الاستعدادات القصوى تزامنا مع عيد الفطر

كشف الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أنه تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى بالمجازر، لاستقبال الماشية بغرض «الذبيح»، بداية من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، وسط توفير كافة السبل، خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

عدد المجازر في محافظة كفر الشيخ

وأوضح «مغنم»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن جميع مجازر كفر الشيخ جاهزة ومتوافر بها المستلزمات الطبية البيطرية، وذلك من خلال 16 مجزرًا موزعة علي مدن ومراكز المحافظة.

استعدادات قصوى بمجازر كفر الشيخ

وأشار إلى أن العمل بمجازر كفر الشيخ بشكل مكثف، وسوف يكون علي مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف استقبال جميع حالات «الذبيح»، القادمة لميع المجازر واستيعابها، لافتًا إلى أنه تم التنبيه علي جموع الأطباء البيطريين والعاملين، بجميع الإدارات الطبية البيطرية في كفر الشيخ، بإلغاء الإجازات، وذلك عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن رسوم دفع «الذبيح»، قد بلغت 113جنيهاً، لكل رأس ماشية، أو أغنام.