أماكن ذبح الأضاحي في مجازر كفر الشيخ.. الكشف والنحر بالمجان

بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، في تجهيز أماكن ذبح الأضاحي بالمجازر، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، ولذي يوافق الأربعاء 27 يونيو، وفقا لما كشفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر كفر الشيخ

وبحسب ما ذكره مصدر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، جرى تحديد أماكن ذبح الأضاحي في مجازر كفر الشيخ 2023 وذلك بعد صيانتها، وإمدادها بالمعدات والخامات اللازمة، طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئية، استعدادًا لعيد الأضحى.

وأوضح المصدر، أنّ أماكن ذبح الأضاحي في مجازر كفر الشيخ 2023 تضمنت المجازر الرئيسية بمدن «كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وبرج البرلس، ومطوبس، وفوه، ودسوق، والرياض، وقلين، وسيدي سالم»، أما أماكن الذبح بالقرى الكبرى شملت قرى «سنهور المدينة، وشباس الشهداء، ومحلة أبو علي»، بمركز دسوق، و«الجرايدة، والكوم الطويل»، بمركز بيلا، و«شباس عمير»، بمركز قلين، و«الجزيرة الخضراء»، بمركز مطوبس.

توقيع الكشف الظاهري على الأضاحي

وأشار المصدر إلى أنّ أماكن ذبح الأضاحي في مجازر كفر الشيخ 2023 ستشهد أعمال تعقيم وتطهير، قبل وبعد أعمال ذبح الأضاحي أيام عيد الأضحى، كما تُقدم المجازر كل الخدمات من كشف ظاهري على الأضاحي، بجانب أعمال الذبح التي تجرى بشكل مجاني، والكشف على اللحوم، وتوفير المياه.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم.