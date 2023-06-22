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السيسي: الأزمات المتعاقبة حول العالم أثرت على الدول النامية

كتب:

أحمد حامد دياب
01:38 م | الخميس 22 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أهمية عقد مؤتمر قمة التمويل العالمي الجديد في وسط الأزمات المتعاقبة التي مرت على العالم على مدار أكثر من 3 سنوات والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، الأمر الذي شكل عبئا أكبر على الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته في فاعليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فاعليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، أنَّ هذه الأزمات تهدد المكتسبات التي نٌفذت في هذه الدول خلال الفترة الماضية.

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بقلم أحمد حامد دياب