السيسي: الأزمات المتعاقبة حول العالم أثرت على الدول النامية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أهمية عقد مؤتمر قمة التمويل العالمي الجديد في وسط الأزمات المتعاقبة التي مرت على العالم على مدار أكثر من 3 سنوات والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، الأمر الذي شكل عبئا أكبر على الدول النامية ذات الاقتصاديات الهشة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته في فاعليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فاعليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، أنَّ هذه الأزمات تهدد المكتسبات التي نٌفذت في هذه الدول خلال الفترة الماضية.