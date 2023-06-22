معلومات عن قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» بباريس.. يشارك فيها الرئيس السيسي

انطلقت، منذ قليل، قمة «من أجل ميثاق عالمي جديد»، والتي تنعقد على مدار يومين في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مسؤولي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص.

في التقرير التالي، نستعرض أهم المعلومات عن قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» التي يشارك فيها الرئيس السيسي بباريس، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

الهدف من القمة التمويل العالمي

القمة التي دعا اليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤساء العالم وبالأخص في إفريقيا، تهدف إلى تحقيق 4 أهداف والتي تتضمن:

- إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.

- تعزيز الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

- فرض ضريبة دولية عن انبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.

- وضع اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون للدول الفقيرة، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة

تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء في الدول المعرضة لتغير المناخ.

تعتمد على الدراسات التي تمت في قمة شرم الشيخ للمناخ

تعتمد قمة التمويل العالمي في الورش والاجتماعات التي تنعقد خلالها فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الإفريقية، على الدراسات والمخرجات التي نتجت عن قمة شرم الشيخ للمناخ التي تمت خلال العام الماضي COP27.

تأتي هذه القمة التي تُعقد في قصر برونيار بباريس، قبل انعقاد مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري، والتي من المقرر أن تنعقد الشهر المقبل.