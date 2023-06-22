انطلاق المؤتمر الصحفى لاطلاق بطولة "قاضية" للفنون القاتلية في نادي مدينتي

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى لتقديم اللاعبين المشاركين في بطولة "قاضية"، المقرر انطلاقها غدا الجمعة ، وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين، بنادي مدينتي الرياضي-إحدى أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة- بمشاركة 24 لاعبًا من المحليين والأجانب للمنافسة على لقب البطولة وتحسين التصنيف المحلي والعالمي في اللعبة.

يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى ، على استضافة وتنظيم كبرى البطولات المحلية والعالمية بمختلف الألعاب الفردية والجماعية لتحفيز السكان على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه إبراز قدرات وإمكانات أنديتها الرياضة على استضافة فعاليات كبرى في ظل ما تتميز به من أحدث المنشآت الرياضية المصممة وفقًا للمعايير العالمية.

يشار الى ان بطولة قاضية تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة الكابتن محمد صبيح، ويشارك في النسخة الثالثة 24 لاعبًا، من بينهم 16 مصري و8 أجانب من جنسيات عربية العراق، والمغرب، والأردن، ومن دول نيجريا، وباكستان، والهند، وأذربيجان، والبرازيل.

وتنطلق المباريات غدا الجمعة بنادي مدينتي الرياضي، والذي سيشهد تنظيم 12 مباراة بين المشاركين تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً، وتختتم بمباراة قوية بين بطل مصر والمصنف الأول محليًا محمد سالم والذي سيدافع عن لقب بطولة قاضية في فئة وزن المتوسط أمام لاعب من الهند.