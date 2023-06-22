رئيس المفوضية الأوروبية: ملتزمون باستثمار مليار دولار في الأسواق الناشئة

أكّدت أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، أنَّ معدلات الفائدة المرتفعة تؤثر بالسلب على الأسواق الناشئة، مشيرة إلى وجود 70 مليار دولار من صناديق السندات والتمويل تم منحها بالفعل.

واقترحت رئيس المفوضية الأوروبية، خلال مشاركتها في فاعليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فاعليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، مشاركة الخبرات الخاصة حول تنمية الخبرات في الأسواق النامية، مشيرة إلى أنَّه لا أحد ينشئ السندات الخضراء ويصدرها غير الاتحاد الأوروبي.

وتابعت أنَّهم يعرفون بدقة كيفية إصدارها وكيفية الدعم الفني والمساعدة وبناء هذه الأسواق الناشئة، مشددة على جوب دفع المستثمرين ومنحهم الدفعة اللازمة للدخول لهذه الأسواق.

وأشارت إلى أنَّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة بدفع مليار دولار لدفع وتشجيع المستثمرين لإضافة استثماراتهم في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية من أجل الاستثمار المستدام.