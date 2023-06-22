رئيسة المفوضية الأوروبية: نبذل قصارى جهدنا لتسعير الكربون وخفض الانبعاثات

أكّدت أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، أنَّ الاتحاد الأوروبي مازال يعمل ويبذل قصارى جهده لتسعير الكربون، مشيرة إلى أنَّه يعد أحد العوامل الأكثر تأثيرًا لتقليل الانبعاثات الملوثة.

وأوضحت رئيس المفوضية الأوروبية خلال مشاركتها في فاعليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فاعليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، أنَّه إذا استمرت عوامل الانبعاثات الملوثة فسيتمّ دفع المشاركين للإبداع وتقليل الانبعاثات وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، معربة عن تفضيلها للابتكار والذهاب للاتجاه النظيف، خاصة أن لديهم خبرات عظيمة في هذا الصدد.

وأشارت إلى أنَّهم بدأوا عام 2005 العمليات التعليمية والتي بائت بالنجاح متذكرة الفترة التي عملوا فيها والتي نجحوا خلالها في تسعير الكربون باستخدام ملايين اليوروهات وخفض الانبعاثات بنسبة 25%، مؤكّدة إمكانية تقليل الانبعاثات الملوثة واستخدام الموارد النظيفة.

ولفتت إلى أنَّهم يوسعوا التجارة الخالية من الانبعاثات عبر طرق جديدة واجب أن تذهب العوائد إلى مكافحة أزمات المناخ مشددة على أن هذه هي جهود الاتحاد الأوروبي.