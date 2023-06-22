الضرائب تحذّر الشركات: لن نتعامل مع من لم يسجل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنّه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، لن تتعامل المصلحة مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، داعيةً مجتمع الأعمال للتسجيل في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة نافذة الإلكترونية؛ استكمالًا لما حققناه معًا من نجاحات في التحول الرقمي؛ تبسيطًا للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك

وأضافت ناصر، أنّ هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتقديم سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا، نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.

رد ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت أنّه ينبغي على الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة الربط الإلكتروني مع الضرائب، للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا، والتي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

تقديم الدعم الفني والتيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال

وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لتحفيز مجتمع الأعمال لتشجيعهم على الانضمام إلى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة على منصة «نافذة»، لافتةً إلى عقد سلسلة من ندوات «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للمستوردين والمصدرين، يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع في السادسة مساءً للتوعية بذلك.