أسباب تراجع أسعار الذهب خلال 20 يوما في مصر.. أهمها إعفاء الواردات من الجمارك

حقق الذهب خسائر فادحة على مدار الـ20 يوما الماضية، حيث تجاوزت خسائره الـ500 جنيه في الجرام، بعدما سجل الذهب عيار 24 حوالى 3005 جنيهات في 30 أبريل الجاري، مقابل 2584 جنيها اليوم السبت 20 مايو 2023، بينما بلغ سعر عيار 21 في نهاية أبريل حوالي 2800 جنيه، مقابل 2290 جنيها اليوم، ووصل سعر عيار 18 إلى 2254 جنيها مقابل 1937 جنيها اليوم.

أسباب تراجع الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك عدة أسباب لتراجع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، تتلخص في تراجع الطلب وزيادة عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب، والمبادرات التي قامت بها الجهات المسؤولة والحكومة في السماح بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للحد من الطلب المتزايد على السبائك والعملات الذهبية.

استقرار سعر الصرف

وأضاف هاني ميلاد لـ«الوطن» أن استقرار سعر صرف الجنيه منح الأسواق بعض الثقة والاستقرار وساهم في تراجع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع السيولة النقدية في الأسواق التي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي خسر الذهب حوالى 125 دولارا للأوقية، حيث وصل السعر إلى حوالى 1960 جنيها حاليا مقابل 2085 دولارًا في 4 مايو، وتوقع خبراء الذهب خلال الفترة المقبلة سيرتفع بشكل كبير وذلك نتيجة التدفقات الاستثمارية المتوقعة، وسيصل الذهب إلى حوالى 2150 دولارا للأوقية بنهاية العام.