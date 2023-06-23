3 حقوق تضمنها المحكمة للمحامي خلال الدفاع عن المتهم.. منها تصوير ملف القضية

تضمن المحكمة 3 حقوق للمحامي خلال وقوفه أمامها للدفاع عن موكله، وذلك وفق القانون، حتى تتوفر أجواء العدالة داخل المحاكمات والنزاهة وإتاحة حقوق الدفاع كاملة، حتى ينال المتهم حقوقه بالتبعية أيضًا لأن المحامي داخل ساحة المحكمة يمثل موكله.

واشترط القانون حق حضور المحاكمات بالوكالة وغيرها للمحامين دون غيرهم حق الحضور، عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها، ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامي مهنته أمامها.

الاختلاء بالمتهم

ووفق حديث الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، أن من بين الحقوق التي تضمن عدالة المحاكمات اختلاء المحامي بالمتهم، وهذا الحق أجازه القانون قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة.

تصوير ملف القضية

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن هناك أيضًا حق تصوير ملف القضية والاطلاع عليها، وهو حق أصيل من حقوق الدفاع وللمدعي بالحقوق المدنية أيضًا أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها.

السرية والأمانة

وشرح عبد الله أن من حقوق المحامي التي تضمنها المحكمة المحافظة على أسرار التحقيق وما يقتضيه من سرية الإجراءات، وكذلك على المحامي الامتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التى تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته.