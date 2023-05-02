طرق استعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيا من المنزل.. خدمة جديدة

لم يتخيل الكثير من المواطنين الذين لديهم قضايا داخل المحاكم، أنه توجد طرق استعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيا من المنزل، دون جهد بعدما وفرت تلك الخدمة الإلكترونية وزارة العدل من خلال الهاتف المحمول، أو جهاز الكمبيوتر، في ظل سعي الدولة بكامل مؤسساتها لأن تصبح رقمية من أجل توفير الوقت والجهد والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها فضلا عن تقديم العدالة الناجزة، وفي هذه الإطار ترصد «الوطن» طرق استعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيا من المنزل.

خطوات استعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيا من المنزل

في ظل وجود الخدمة الإلكترونية من البوابة الإلكترونية بوزارة العدل، هناك خطوات استعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيا من المنزل، لإتمام عملية الاستعلام، بدأت بالدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من هنا ثم بعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، وفي الخطوة التالية يجري اختيار الاستعلام عن رول جلسة ثم الضغط على بدء، وعقب ذلك إدخال البيانات المطلوبة، وهي الدرجة والمحكمة ونوع الدعوى وتاريخ الجلسة والدائرة، ثم الضغط على كلمة «بحث»، وستظهر النتيجة فورًا.

مصروفات خدمة الاستعلام عن رول جلسة

ويجري تقديم خدمة الاستعلام عن رول جلسة بشكل مجاني لكل المواطنين.

خدمات يقدمها موقع وزارة العدل «أون لاين»

ومن خلال النسخة التجريبية التي أطلقتها وزارة العدل، فإن المواطن يمكنه الاستفادة بـ4 خدمات حتى الآن، وهي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

أهمية الاستعلام عن القضايا بالمحاكم «أون لاين»

- معرفة قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.

- معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.

- يمكن الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآن.

- الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.